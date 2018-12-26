Hilvan'da öğrencilere saç bakımı

HİLVAN Belediyesi Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi tarafından yürütülen okullarda saç bakımı hizmeti devam ediyor.

Meslek edindirme eğitimlerinin verildiği Kültür Merkezi bünyesinde kuaför usta ve kursiyerleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kırsal ve merkez ilçe okullarındaki öğrencilerin saç bakımlarını üstlenmeyi sürdürüyor. Yürütülen 'Usta ellerde öz bakım' projesi kapsamında merkez Mustafa Kemal İlkokulu ve Sucuhan Şehit İsmail Alıcı İlkokulun'da okuyan kız ve erkek öğrencilerin saç bakımlarını yapan usta kuaförler "Hilvan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi kuaförlük bölümü eğitmen ve kursiyerleri olarak, evde kendi öz bakımını yapamayan öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve tek başına bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilçe merkezi ve kırsal okullarında hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Okullarında öğrencilerin saç bakımlarının yapılmasının çok önemli olduğunu ve bunun öğrenciye pozitif enerji sağladığını belirten okul yöneticileri "Öğrencilerin kırsal mahallede yaşamaları veya ekonomik nedenlerden dolayı çoğu zaman kişisel bakımlarını yapamıyorlar. Bu noktada öğrencilerimize yönelik yapılan ücretsiz 'Öz Bakım' hizmetlerinden dolayı, Hilvan Belediyesi'ne, Belediye Başkanı Sayın Aslan Ali Bayık'a ve emeği geçen eğitmen ve kursiyerlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.