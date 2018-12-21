Hilvan'da, meslek edindirme kurslarına karınlardan büyük ilgi

HİLVAN'da devam eden mesleki eğitim kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Hilvan Belediyesi tarfından düzenlenen ve GAP İdaresi Başkanlığı ile Hilvan Kaymakamlığı tarafından desteklenen meslek edindirme kurslarından yüzlerce kadın faydalanıyor. Kadınları sosyal aktivite kazandırmak ve ekonomik olarak desteklemek amacıyla daha önce Hilvan Belediyesi tarafından projelendirilip hayata geçirilen Çok Amaçlı Toplum Merkezi ile Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi'nin birleştirilmesiyle yüzlerce kadına meslek sahibi olma imkanı sunuluyor.

Kuaförlük, biçki dikiş, bilgisayar ve çeşitli el sanatlarının öğretildiği kültür merkezinde, evli olup kursiyerlik yapan kadınların çocukları için de çocuk kreşi bulunuyor. Kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapan sağlık görevlilerinin dışında okuma yazma ve Kuran kursu eğitimlerinin verildiği merkezde mesleki kurs gören kadınlar "Belediyenin bize sağladığı imkanlarla hem kurs görüyor hem de para kazanıp aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bütün imkanları bizlere sağlayan Hilvan Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a teşekkür ediyoruz" dedi.