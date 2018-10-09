Hilvan'da geçici iş adayları belirlendi

ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalıştırılacak 51 kişi için 838 kişi başvuruda bulundu. İşe alınacaklar, noter tarafından yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda değerlendirilmek üzere geçici 51 kişilik iş için 838 kişi başvuruda bulundu. Başvurulan fazla olması nedeniyle okullarda geçici işçi olarak çalıştırılacakların belirlenmesi için Hilvan Spor Salonu'nda noter tarafından kura çekilişi yapıldı. TYP Koordinatörleri ve başvuranların hazır bulunduğu çekilişte, 51 asil ve 26 yedek olmak toplam 77 kişinin ismi kura ile belirlendi. Düzenlenen kura çekilişinde ismi çıkanlar sevinirken, ismi çıkmayanlar ise üzgün bir şekilde evinin yolunu tuttu.

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