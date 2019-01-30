OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi, mahallelerde ve kentin ana arter yollarında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapmsamda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı, şehrin ana arter yollarından bir tanesi olan Hilmi Karaboran Caddesi yenileniyor. Asfalt şantiye ekipler, kazı işlemlerinin ardından zemin sıkıştırma ve asfalt serim işlemlerinin hız kesmeden başlayacağı belirtti.

Musa Şahin Bulvarı Çifte Petrollerden başlayarak tren yoluna kadar yapılacak olan cadde üzerindeki çalışmalar sonunda yaklaşık 1500 metrelik bölüm asfaltlanmış olacak.

Kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedilen Hilmi Karaboran Caddesinde yol yapım işlemlerinin akabinde şehrin diğer ana arter yollarında çalışmaların devam edeceği kaydedildi. Çalışmalar ile ilgili düşüncelerini belirten vatandaşlar, zamanla bozulmuş, yıpranmış, trafik akışı ve ulaşımın zorlaştığı caddede yapılan çalışmalar sonucunda, bu sıkıntıların ortadan kalkacağını ifade ettiler. Çevre sakinleri, kısa süre içerisinde bitirilerek hizmete sunmak için gayret gösteren Belediye Başkanı Kadir Kara ve tüm ekibine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.



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