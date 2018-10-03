Hikmet Ökte, yeniden MHP il başkanı

Mesut MADAN/BURDUR, () - MHP Burdur il başkanlığına eski başkan Hikmet Ökte atandı.

İbrahim Oğuz başkanlığındaki MHP Burdur il yönetimi bugün genel merkez tarafından feshedildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli imzasıyla parti tüzüğünün 34'üncü maddesi uyarınca il başkanlığı görevine eski başkan Hikmet Ökte atandı.

MHP il başkanıyken 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak için istifa eden ve birinci sıradan MHP Burdur milletvekili adayı olan Ökte, seçilememişti. Hikmet Ökte'nin önümüzdeki günlerde il yönetim kurulunu oluşturacağı belirtildi.

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