Highway POLSAN ile daha güçlü

BOLU'da, 2017 yılının Aralık ayı itibariyle işletmeciliğinin tamamıyla Polis Bakım ve Yardım Sandığı(POLSAN)'a geçmesi ile kısa sürede tüm Türkiye’nin alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi haline gelen Highway Outlet, başarı grafiğini zirve noktasına çıkartarak 2018 yılında 12 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi.Ülke olarak küresel ekonomik daralmanın etkisiyle yaşanılan piyasadaki durgunluk ve insanların alım gücünün düşmesine rağmen Highway Outlet AVM, 2018 yılında milyonlarca kişinin ziyaretine uğradı. Highway Outlet AVM, 2018 yılı boyunca düzenlemiş olduğu kampanyalar, indirim ve çadır günleri, hediye çekilişleri ve bünyesinde bulunan markaların cazip indirim fırsatlarıyla ziyaretçilerinin yüzünü güldürürken, yıl boyunca 12 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Dünyaca ünlü dev markalara yapılan yeni kiralamalarla Alışveriş Merkezindeki doluluk oranı yüzde 97 seviyesine yükselirken, Highway Outlet Yönetimi, 2019 yılı için de sürpriz markaları bünyesine katmanın planlarını yapıyor.