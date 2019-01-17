Highway'de sömestr etkinlikleri

BOLU'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Outlet AVM, sömestr tatili boyunca düzenleyeceği etkinlikleri duyurdu.

Öğrencilerin heyecanla beklediği sömestr tatilini karşılamaya hazırlanan Highway Outlet, tatil boyunca birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 18 Ocak Cuma günü 'Karneni Getir, Sinema Biletini Götür' kampanyasıyla Highway Danışma noktasına karnesini getiren herkes anında sinema biletinin sahibi olabilecek. 19-20-21 Ocak tarihlerinde sevimli çizgi film karakteri Kukuli ve Arkadaşları, Türkiye'de ilk kez lisanslı bir gösteriyle 3 gün boyunca Highway Outlet'te olacak. 25-26-27 Ocak'ta çocukların doğa ile iç içe bir gün geçireceği 'Neşeli Doğa Akademisi' etkinliği, 2-3 Şubat tarihlerinde ise gerçekleşecek 'Bubble World' etkinliğiyle çocuklar köpük balon yapacak.

Highway yönetimindeki yapılan açıklamada, "Sömestr dönemi boyunca düzenlenecek tüm etkinlikler ücretsiz olup, tüm çocukları keyifli bir yarıyıl tatili geçirmeleri için, anne babaları ise bu keyfe ortak olmaları için Highway Outlet’e bekliyoruz." denildi.



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