Highway'de Sevgililer Günü" sürprizleri

BOLU'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet AVM'de 8-14 Şubat tarihleri arasında 'Sevgililer Günü' için çeşitli kampanyalar ve etkinlikler düzenlenecek.

Sevgililer Günü için geri sayım başlarken, Highway Outlet ziyaretçilerine çeşitli etkinlikler ve sürprizler sunacak. 8-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 'Aşkını 12’den Vur' kampanyasıyla Highway Outlet'e gidip 150 TL'lik alışveriş yapan müşteriler, kampanya platformunda kurulu bulunan dev darta gerçekleştirecekleri başarılı atış karşılığında sürpriz hediyelerin sahibi olabilecek. Highway Outlet, hazırladığı Sevgililer Günü kampanyasıyla giyimden aksesuara, ev tekstilinden mutfak eşyalarına, hediye çekinden sinema biletine, kadar birçok sürprizle misafirlerine keyifli bir hafta geçirmeyi planlıyor.

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