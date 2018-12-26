Highway'de öğretmenler bowling turnuvasında yarıştı

BOLU Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 'Dersten Sonra Öğretmen Topluluğu' nda yer alan 100'den fazla öğretmen Highway Outlet AVM'de düzenlenen bowling turnuvasında heyecan yaşadı.

Öğretmenlerin moral ve motivasyonunun arttırılması amacıyla oluşturulan 'Dersten Sonra Öğretmenler Topluluğu' tarafından Highway Outlet AVM'deki eğlence merkezinde 24 Aralık'ta bowling turnuvası başladı. 100'den fazla öğretmenin katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Highway Outlet AVM'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuva 28 Aralık Cuma günü sona erecek.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×