Highway'de konser veren Buray hayranlarını coşturdu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, Highway Outlet AVM'de konser veren şarkıcı Buray, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Buray, TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde bulunan Highway Outlet AVM'de hayranlarıyla buluştu. Buray'ı dinlemek isteyenler, AVM'ye akın etti. Alışveriş merkezinin içinde kurulan sahneye çıkan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gösterilen konserde Buray, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı. Buray, sahnede çok sevilen 'Kehanet' albümündeki şarkıların yanı sıra bir çok popüler şarkıyı da söyledi. Büyük izdihamın yaşandığı konserde izleyiciler Buray'ın söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

