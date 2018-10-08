Highway'de 'İndirim Panayırı' etkinliği

BOLU Dağı’nda bulunan Highway Outlet AVM, geleneksel hale gelen 'İndirim Panayırı' etkinliği ile 2 hafta boyunca müşterilerine indirimli ürünler sunacak.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde bulunan Highway Outlet AVM'de 8-21 Ekim tarihleri arasında İndirim Panayırı etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında, mağazaların önüne kurulan indirim çadırlarında giyimden aksesuara, teknolojiden kozmetiğe ve zücaciyeden ev tekstiline kadar tüm markaların ürünleri, outlet fiyatlarının da altında satışa sunulacak.



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