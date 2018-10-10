Highway'de Euro ile olan kiralar 3,60 kur ile TL'ye döndü

BOLU'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet AVM, Euro karşılığı olan kira sözleşmelerini 3,60 TL kur üzerinden TL'ye çevirmeye karar verdi.Polis Bakım ve Yardım Sandığı(POLSAN) bünyesinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde hizmet veren Highway Outlet AVM yönetiminden yapılan açıklamada şöyle denildi:"Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği; "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 20 Şubat 1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yönetimi olarak Euro ile sözleşmesi bulunan kiracılarımızın kira sözleşmelerini mevcut kurun çok gerisinde olan 3,60 TL kur üzerinden Türk Lirası’na çevirme kararı almış bulunmaktayız."FOTOĞRAFLI