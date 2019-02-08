Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU'da, TEM Otoyolu'nda bulunan Highway Outlet AVM'de ünlü pop müzik şarkıcısı Buray sahne alacak.
TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet AVM'de şarkıcı Buray sahne alacak. Ünlü pop müzik sanatçısı 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek konserde sevilen şarkılarını seslendirecek. Buray, yaklaşan Sevgililer Günü öncesi, 1 saat boyunca birbirinden romantik şarkılarını akustik olarak seslendirecek.
Highway'de, Buray konser verecek
Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU'da, TEM Otoyolu'nda bulunan Highway Outlet AVM'de ünlü pop müzik şarkıcısı Buray sahne alacak. TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet AVM'de şarkıcı Buray...
Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU'da, TEM Otoyolu'nda bulunan Highway Outlet AVM'de ünlü pop müzik şarkıcısı Buray sahne alacak.
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