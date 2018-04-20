Highway'de, 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlanacak

BOLU'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

AVM'nin etkinlik takvimine göre, 21-22 ve 23 Nisan tarihlerinde saat 12.00 ile 20.00 arası çocuklar oyun hamurlarına istedikleri şekilleri vererek gönüllerince eğlenme fırsatı bulacaklar. 21 ve 22 Nisan tarihlerinde ise, saat 10.00 ile 20.00 arasında düzenlenecek Bilim Sanat Günleri etkinliğinde çocuklar için eğitici bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde, PTT ile Highway Outlet işbirliğinde kurulan stantta Afrin’de bulunan askerlere moral ve destek amacıyla alışveriş merkezine gelen çocuklar tarafından mektup yazılacak. Aynı zamanda haftasonu boyunca Highway Outlet Sanat Galerisi'nde Mehmet Ali Türker Anaokulu öğrencilerinin yapmış olduğu resimler de sergilenecek.