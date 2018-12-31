Hidrojenle çalışacak otomobili tanıttılar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Hidrojen Teknolojileri Öğrenci Topluluğu'nun isteC-H2 isimli hidrojenli otomobil tasarımı ve üretimi projesi tanıtıldı.

Düzenlenen tanıtım toplantısına İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ve İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sanayi ve iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İsteC-H2 isimli hidrojenli aracın İSTE-TTO'daki, 3 boyutlu yazıcıda üretilen prototipi sergilendi. Hidrojen Teknolojileri Topluluğu Akademik danışmanları; Topluluk Başkanı İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi M. Kaan Baltacıoğlu ve Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi M. Hakan Demir katılımcılara teknik detaylar ile ilgili bilgiler verdi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bugün ölçeklendirilmiş küçük bir prototip hidrojenli araç ile karşımıza çıkan öğrenci arkadaşlarımıza diyorum ki: küçüğünü yapan, büyüğünü de yapar. Prototipini yapan, gerçeğini de yapar. Tasarımını yapan, üretimini de yapar. Sizlere güveniyoruz. Bugün biz burada sizin arkanızda olduğumuzu göstermek için toplandık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ise öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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