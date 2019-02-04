Hıdır Kar güven tazeledi

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () - MERSİN'in Mut ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, yapılan genel kurul sonrası güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Mevcut başkan Hıdır Kar ile Mehmet Şahin'in aday olduğu seçimlerde 101 delegeden 100'ü oy kullandı. 53 oy alarak sandıktan birinci çıkan Hıdır Kar, ekibi ile birlikte çitçinin çıkarları doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Mut Ziraat Odası'nın Hıdır Kar başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Sabit Kaya, Yaşar Ataş, Halil Işık, Fettah Ündar, Veysel Şah, Mustafa Aslan, Adem Tunç, Mehmet Şahin, Tuncay Örs, Ali Turhan, Selim Melleç, Ahmet Çetin, Hüseyin Bıçkı, Yakup Ceylan, Ayhan Özkan, Abdullah Kurt, Kadir Ay, Mustafa Ertuğrul, Turgay Ata ve Abdullah Özdil.



