'Hiçliğin Varlığı' AASSM'de

İZMİR'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) sergi salonları 5-26 Şubat tarihleri arasında, 10 sanatçının karma sergisine ev sahipliği yapacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Sergi Salonları, Ali Kanal, Aygün Erkem, Cem Erkal, Emre Meydan, Gülderen Depas, Güzide Çalışal, Kusay Tatlı, Müge Demiraslan, Nurten Yıldırım, Saime Çalışal'ın eserlerinden oluşan 'Hiçliğin Varlığı' adlı karma sergiyi sanatseverlerle buluşturacak. 5-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergide, felsefenin nerdeyse temelini oluşturan varlık ve hiçlik sorgulamalarından yola çıkan farklı disiplinlerdeki 10 sanatçının resim, heykel, fotoğraf, video, animasyon ve enstalasyon gibi eserleri yer alacak.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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