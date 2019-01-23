MANAVGAT, () - MATSO ve BAKA işbirliği Türkiye'de tüm bakanlıkların verdiği her türlü hibe, teşvik ve destekler kitapçıkta toplandı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğiyle Türkiye'de tüm bakanlıkların verdiği hibe, teşvik ve destekler "2018-2019 Türkiye'deki Teşvik ve Destekler" başlığı altında kitapçık haline getirildi.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, kitapçığın içeriğinde Türkiye'de verilen hibe, teşvik ve desteklerinin tamamının yer aldığını belirterek, oda üyeleri için kitapçığın çok iyi bir kaynak olduğunu söyledi. Kitapçığı MATSO ve BAKA işbirliğiyle hazırlayıp kitapçık haline getirdiklerini aktaran Boztaş, "Oda üyelerimiz kamu kurumlarının verdiği hibe, teşvik ve desteklere başvurarak faydalanabilir" dedi.

Türkiye'de her bakanlığın ve kurumun birçok hibe, destek ve teşvik kalemi mevcut olduğunun altını çizen Boztaş, "Kitapçıkta hangi bakanlığın ya da kurumun hangi konuda hibe, teşvik ve destek verdiği anlatılmıştır. Üyelerimiz odamızın www.matso.org.tr internet sayfasına girip 'https://drive.google.com/file/d/183mPO7bKMH8dmUjKDTajK5pLs1-0kUhF/view' linkine tıklayarak, devletimizin verdiği hibe, teşvik ve desteklerden yararlanabileceklerine dair bilgi edindikten sonra başvuru yapabilir" diye konuştu.

Başkan Boztaş, başta BAKA yönetimi olmak üzere BAKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Selin Şen ve kitapta emeği geçenlere de teşekkür etti.

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