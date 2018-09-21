Heykeller galeriye taşındı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Müzesi'ndeki heykelleri tuvale aktaran ressam Derya Yılmaz'ın, yağlıboya çalışmalarının yer aldığı sergi, 'Pamfilya'dan Haber Var' adıyla açıldı.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki resim serginin açılış kurdelesini ressam Derya Yılmaz ve sanatçı dostları birlikte kesti. Antalya Müzesi'ndeki Zeus, Aphrodite, Tykhe, Athena, Apollon, Artemis, Nemesia, Hermes, Hygieia, Hadrianus, Herakles (Herkül), Zeus, Traianus, Sempimus Severius, Sabina ve Faustina'nın heykellerinin resmeden Yılmaz'ın eserleri büyük ilgi gördü.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü mezunu olan sanatçı Derya Yılmaz'ın yağlıboya tekniğiyle ürettiği 20 eserin yer aldığı sergi, 29 Eylül Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

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