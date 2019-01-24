Heyelan sonucu kapanan yollara bakım

MERSİN, () – MERSİN’de geçtiğimiz günler yaşanan yağış ve fırtınanın ardından meydana gelen heyelanla zarar gören yolda çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatarak, yolu ulaşıma tekrardan açtı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mezitli İlçesi Çevlik Mahallesi ile Eski Mezitli Mahallelerini birbirine bağlayan ana bağlantı yolunda aşırı yağıştan dolayı meydana gelen heyelan sonucu zarar gören yolda hızla çalışmalarına başladı.

2 ekskavatör, 2 kamyon,1 loder ve 6 personelle bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, 40 kamyon taş malzeme ile yol alt aksına taş duvar örerek yol güvenliğini sağladı. Hemen ardından büz borularla 20 metre yağmursuyu drenaj hattı döşeyen ekipler, son olarak 50 kamyon stabilize malzeme serimi gerçekleştirerek heyelan sonucu zarar gören yolu 5 gün gibi kısa bir sürede ulaşıma açtı.

HEYELANDAN YOLLARI KAPATTIK

Bu yıl bölgede aşırı yağış yaşandığını dile getiren Çevlik Mahalle Muhtarı Ali Uğuz, "Yağıştan dolayı ayın 15’inden sonra bir heyelan oldu. Heyelandan dolayı da biz yolu 3-5 gün kapatmak zorunda kaldık. Yolu kapattıktan sonra da gerekli girişimde bulundum. Sağ olsun daire başkanlarım, müdürlerim buraya geldiler, baktılar. Hemen anında 2 tane makine indirdiler. Biri ile yukarıda kaya sökülürken, biri ile de burada yeri açarak kaya dolgu yapıyoruz. Vatandaşlar da bu çalışmadan oldukça memnun. Şu anda da yolu açarak çalışır duruma getirdik. Birkaç günlük daha işimiz var. Şu anda büz atılıyor. Burada yaklaşık 10 gündür güzel bir ekip çalışması var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a ve çalışan ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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