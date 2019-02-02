Heyecanını podyumda attı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi Yasmin Uge'nin yıldızı, Denizli'de düzenlenen moda günlerinde parladı.

1.79 boyunda 85-65-90 ölçülerindeki Uge, defilelere çıka çıka podyum heyecanını yendi. Emy Organizasyon & Ajans'ın A kadro mankenleri arasında yerini alan Yasmin Uge, defilelerde yürümeyi çok sevdiğini söyledi. Defile atmosferinin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını söyleyen Uge, "Eğitimlerim sırasında bize anlatılırdı. 'Bu kadar da heyecanlanılacak bir şey yok' derdim kendi kendime. Fakat ilk defilelerimde dizlerimin titrediğini hissettim" dedi.

Farklı defilelere çıktıkça üzerindeki heyecanı atmayı başardığını aktaran Uge, kariyerine hız kesmeden devam etmek istiyor.

FOTOĞRAFLI