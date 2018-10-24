Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - SAĞLIK Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan, ''Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) herkese ücretsiz Check-up Uygulaması'', Nevşehir'de başladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Sağlık Bakanlığı'nın önemli bir hizmeti hayata geçirdiğini dile getirerek, 2010 yılından beri ülke genelinde uygulanan Aile Hekimliği Uygulaması ile her kişinin bir aile hekimi olması ve bireylerin yalnızca bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesine yönelik çalışmanın gün geçtikçe güçlendiğinin altını çizdi. Ünlübay, ''Aile hekimliği uygulaması ile her kişinin sağlık açısından ortaya çıkabilecek riskler, mevcut sağlık şartları, psiko-sosyal çevre ve varsa diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Rehberi’ doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Check-up Uygulaması yapılacak. Ücretsiz olarak, Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılacak Check-up Uygulamasında; sağlıklı görünen insanların görüşme, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri, bağışıklama programları gibi bir dizi standart işlem kullanılacak. Başvuruda bulunan kişilerin yaşa, cinsiyete ve risk gruplarına göre belli aralıklarla değerlendirilmelerini içeren uygulama, ulusal programlarımıza göre zorunlu olarak yapılması gereken taramalardan oluşan periyodik sağlık muayenesine fırsat oluşturacak” dedi.

Check-up uygulamasının, 18 yaş altı kişilere bebek, çocuk ve ergen izlem protokollerine göre yapılacağını da bildiren Ünlübay, ''18 yaş üzeri yetişkinlere, sigara kullanımı sorgulanması, ağırlık, boy, bel çevresi ve kan basıncı ölçümü ile açlık plazma glukozu, trigliserid, HDL, LDL, total kolesterol, kreatinin, TSH, ALT, tam kan, TİT, EKG ve kanser tarama programlarına göre gerekli muayene ve tetkikler yapılacak. Tetkiklerin belirtilen sıklıklarda yapıldığı tespit edildiği takdirde tekrarı yapılmayacak. Check-up uygulaması ile taranmakta olan hastalıklara ait önceden tanı almış kişiler, tarama programından çıkarılarak takip programına alınacak'' ifadelerini kullandı.

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