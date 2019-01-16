'Her yıl 500 bin kişinin yaşamı grip nedeniyle tehlikeye giriyor'

MEMORIAL Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görevli Uzman Doktor Muharrem İngeç, grip salgınının kış aylarında artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Grip enfeksiyonu, bazen menenjit ve zatürre gibi ciddi hastalıklara kadar ilerleyebiliyor. Her yıl yaklaşık 500 bin kişinin yaşamı, gribe bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalıklar nedeniyle tehlikeye giriyor" dedi.Uzman Doktor Muharrem İngeç, yaptığı yazılı açıklamasında gripten korunmanın yollarını anlattı. Gribin çok kolay bulaşabilen bir hastalık olduğunu söyleyen Doktor İngeç, "Tokalaşma, öpüşme, çok yakın mesafeden konuşma ile çok kolay bulaşabilen grip, kalabalık ortamlarda hapşırırken ya da öksürürken ağzı ve burunu kapatmama, elleri düzenli yıkamama, hasta olan kişilerle aynı ortamda bulunma gibi nedenlerle çok kolay yayılmaktadır. Yakın temasla bulaşan grip, öksürük veya hapşırık yoluyla vücut dışına atılan sıvılarının partikül olarak havada asılı kalmasıyla insandan insana rahatlıkla geçmektedir. Özellikle soğuk havalarda alışveriş merkezi gibi kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmek ise bu hastalığın toplumda yayılmasına zemin hazırlamaktadır" dedi.'RASTGELE İLAÇ ALINMAMALI'Toplumda grip enfeksiyonunu bazı vatandaşların ciddiye almadığını belirten Doktor İngeç, şöyle konuştu: "65 yaş üzerindeki kişiler, çocuklar ile kronik hastalığı olanlarda görülen grip, bronşit ve zatürreye dönüşebilmektedir. Özellikle çocuklarda burun iltihapları ve kulak enfeksiyonlarına da neden olan grip, erken dönemde kontrol altına alınmadığında sinüzit, larenjit ve farenjitin yanı sıra; menenjit, beyin ve kas iltihabına yol açarak hayati bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle risk grubundaki çocuklarda ve yaşlılarda kulaktan dolma bilgilerle hareket edilerek tavsiye üzerine rastgele ilaç alınmamalı, özellikle uzman hekimlerin tavsiye etmediği hiçbir antibiyotik kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu. Hava kirliliğin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması uyarısında da bulunan İngeç, "Ocak ve Şubat aylarında zirve yapan gripten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirecek önlemler alınmalıdır. Dengeli ve sağlıklı beslenmek, sigara içmemek, hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde mümkünse sokağa çıkmamak, en önemlisi grip olan insanlardan uzak durmak alınacak önlemler arasındadır. Grip enfeksiyonu, bazen menenjit ve zatürre gibi ciddi hastalıklara kadar ilerleyebiliyor. Her yıl yaklaşık 500 bin kişinin yaşamı, gribe bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalıklar nedeniyle tehlikeye giriyor."

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