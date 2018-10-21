Her yaştan öğrenci robotik kodlama şenliğinde buluştu

ZONGULDAK merkezdeki 10 okulun katılımıyla gerçekleşen 'Anaokulundan Üniversiteye Robotik Kodlama Şenliği' kapsamında öğrencilerin gerçekeleştirdiği projeler, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Tübitak 4007 Bilim Şenliği kapsamında Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi’nin hazırladığı 'Hayallerimi Sınırlama!' isimli robotik kodlama projesine katılan okullarda öğrencilerin geçekleştirdiği çalışmalar Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi. Şenliği açılışını Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem Coşkun, Elektrikçiler ve Radyocular Odası Başkanı İbrahim Artikar ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gülten Taşten yaptı. Projeye Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu, Mithatpaşa İlkokulu, İbrahim Fikri Anıl Ortaokul, Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi, İMKB Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, TED Koleji, Fen Lisesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Mekatronik Topluluğu üyesi öğrencileri projeleriyle katıldı.

Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencileri, projelerini ziyaretçilere anlatırken ki heyecanları ilgi gördü. Şenlikte, ortaokul ve lise öğrencileri de teknik becerilerini sergiledi. BEÜ Mekatronik Topluluğu üyeleri ise hem teknik becerilerini hem de diğer öğrencilere rehberlik yaptı.

Gün boyunca yaklaşık bin 500 ziyaretçinin gezdiği şenlikte sergilenen projelerin 27 Ekim'de ve 3 Kasım'da çeşitli alışveriş merkezlerinde tekrar ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı açıklandı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×