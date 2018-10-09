Her şey ‘Kır çiçekleri okusun’ diye

ÇAĞDAŞ Eğitim Kooperatifi, “Kır Çiçekleri Okusun Diye” isimli sosyal sorumluluk projesine destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BUİKAD Üyesi iş insanı Yasemin Akpınar’a teşekkür belgesi verdi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin (ÇEK), Kır Çiçekleri Okusun Diye isimli projesi desteklerle genişliyor. Projeye bir destek de Nilüfer Belediyesi ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Üyeleri’nden geldi. BUİKAD, üyeleri arasında yer alan iş insanı Form Atık Yönetimi kurucusu Yasemin Akpınar’ın destekleri ile mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Bu projeye ilk destek Nilüfer Belediyesi’nden geldi. Nilüfer Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi kapsamında toplanan kapaklardan elde edilen gelir, “Kır Çiçekleri”ne burs olarak bağışlandı.

Kır Çiçekleri Okusun Diye isimli projeye destekleri nedeniyle ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUİKAD Başkan Yardımcısı Oya Eroğlu, Genel Sekreter Şeyda Şençayır ve BUİKAD Üyesi de olan iş insanı Yasemin Akpınar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ettiler.

ÇEK Başkanı Buğra Küçükkayalar, Nilüfer Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi kapsamında toplanan kapaklardan elde edilen gelirin, “Kır Çiçekleri”ne burs olarak bağışlanması nedeniyle Başkan Mustafa Bozbey ile iş insanı Yasemin Akpınar’a teşekkür belgesi verdi.

ÇEK Başkanı Küçükkayalar, belediye başkanlığı döneminde ÇEK’in her sorunuyla çok yakından ilgilenen Başkan Mustafa Bozbey’e ve yaptığı katkı ile dünyanın en güzel çiçeklerine can suyu veren Yasemin Akpınar’a teşekkür etti.

BUİKAD Başkan Yardımcısı Oya Eroğlu da, Nilüfer Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 35 noktada kapak toplandığını, buradan elde edilen gelirin Kır Çiçekleri’nin bursuna bağışlandığını belirtti. Cumhuriyet kadınları ve BUİKAD Üyeleri olarak kız çocuklarının okumasına, topluma kazandırılmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Eroğlu, Nilüfer Belediyesi’nin desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, ÇEK’i ve Kır Çiçekleri Okusun Diye Projesi’ni çok önemsediğini ve her fırsatta destek olmaya çalıştığını belirterek, “Bu çok anlamlı ve duyarlı projeye destek olan herkesi kutluyorum” dedi.

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