ANTALYA, () - ELMALI'yı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ilçeye 140 milyon 500 bin TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Türel, ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde her ilçeye hayvan barınağı yapılacağını müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı'da Ak Parti teşkilat mensupları ve mahalle başkanları ile buluştu, hizmetlerini anlattı. Başkan Türel, konuşmasında 3 aşamalı seçim kampanyasını açıkladı. Türel, “Birinci etapla önce yaptıklarımızı anlatacağız. İkinci aşamada ise yapacağımız projeleri izah edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın en önemli referansı. Üçüncü aşamada da gönüllere girmeye çalışacağız" dedi.

'HEPSİ PALAVRA ÇIKMIŞ'

Başkan Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in 2014'teki seçim kataloğunu sayfa sayfa açıklaması ile ilgili de teşkilat mensuplarına değerlendirmede bulundu. Başkan Türel, Böcek ne söylediyse hepsinin hikaye çıktığını belirterek, “Bir iki tanesi hariç hepsi palavra çıkmış. Balon eğlence parkı yapacağım demiş, oradan fotoğraf çekmişler, o balon parkı balon olmuş uçmuş gitmiş. Yerinde yeller esiyor. Bir tane enerjik kule; Antalya'nın Eyfel'i yapacağım demiş, ne kule var ne enerji var. Hepsi palavra. Onların ustası geçmişteki belediye başkanları ise eyvah. Elmalı da yandı Antalya da" diye konuştu.

Başkan Türel, kendisinin de 2014'te seçim kitabı olduğunu belirterek, “Alsınlar çıksınlar. Bir tane eksik var desin. Fazlasını yapmışız. 19 kavşak demişiz 40'ı bulduk her geçen gün artıyor. Ama bizim olmadığımız zamanda bizim yaptığımız kavşaklara 1 tane ekleyemediler. 11 km raylı sistem yaptım 1 metre ekleyemediler. Şimdi raylı sistem hattımız 55 km'ye çıkıyor. Bunu biz değil tarih söylüyor. Biz olmadığımızda Elmalı, Antalya kaybediyor" diye konuştu.

Elmalı'da ilk asfalt plenti tesisini kurduklarını hatırlatan Başkan Türel, 174 km asfalt hizmeti gerçekleştirdiklerini bunun 50 km'sinin sıcak asfalt olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı'da çiftçiye yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini de anlatan Başkan Türel, Elmalılı 1314 çiftçi ailesine yaklaşık 1 milyon liralık destek sağlandığını söyledi. Türel, 2 milyon 250 bin liralık yatırımla Elmalı mezbahasının, 3.5 milyon TL'lik bir yatırım ile de Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nin yenilendiğini anlattı.

Başkan Türel, Elmalı'da sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, kültürel faaliyetler, engellilere yönelik hizmetler, spor alanlarında da yapılan yatırımları anlatarak, “İlçeye 140 milyon 500 bin TL'lik yatırım yaptık. Bu hizmetlerin devamı gelecek. Çok çalışacağız" dedi.

HER İLÇEYE HAYVAN BARINAĞI

Konuşmasının sonunda vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan ve talepleri dinleyen Bakan Türel, her ilçede hayvan barınağı olması gerektiği yönündeki bir öneriye şu cevabı verdi: “İlçelerimize hayvan barınaklarını ilçe belediye başkanlarımız ile el ele verip mutlaka yapmamız lazım. Doğrusu bu. Şu anda Antalya'da tek hayvan barınağı Büyükşehir Belediyesine ait. Bu barınakları ilçe belediyelerimizle işbirliği içinde ilçelerimize yaygınlaştıracağız."

NECATİ ŞAŞMAZ SÜRPRİZİ

Başkan Türel konuşmasına devam ederken dizi çekimleri için Elmalı'da bulunan Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz ve ekibi de salona geldi. Elmalılı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Şaşmaz, bir vatandaşın çocuğu için istediği akülü araba talebini karşılama sözü verdi.

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