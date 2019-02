Her 10 kadından 4’ü risk altında

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi tarafından kadınlar için ‘Meme Tarama’ semineri düzenlendi. Doç. Dr. Kadriye Paçacı, dünyada her 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu ve bu durumun Türkiye’de her 10 kadından 4'üne kadar çıktığını söyledi.

Yenimahalle’nin Şentepe semtinde kadınlar için en önemli hastalıkların başında gelen meme kanseri için seminer düzenlendi. Kursta, meme kanserinde yaş ve cinsiyet faktörüne göre hastalığın seyir şekli gibi konular konuşuldu. Meme kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar ve erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, kadınların kendi kendilerini muayene etmeleri için yapılması gerekenler anlatıldı. Meme kanserinin kolay tespit edilen bir kanser türü olduğu belirtilirken, erken teşhisin hayat kurtardığı ifade edildi.

‘MEME KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ YÜZDE 13’TÜR’

Doç. Dr. Kadriye Paçacı, dünyada her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını vurguladı. Meme sağlığını korumak için geç kalınmaması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Paçacı, meme kanserini yenmenin farkındalıkla başladığını söyledi. Türkiye'de her 10 kadından 4'üne meme kanseri teşhisi konulduğunu kaydeden Doç. Dr. Paçacı, “Bir kadının ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 13 civarındadır. Meme kanseri bugün en kolay tespit edilen kanser türlerinden birisidir. Meme kanserinde en önemli durumun kişinin kendi kontrolünü yapmasıdır” dedi.

'20 YAŞINDAN İTİBAREN KENDİ KENDİNİ MUAYENE ETMELİLER'

Kadınların meme kanseriyle savaşmaları için düzenli olarak kendilerini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Paçacı, şöyle dedi:

"Her kadın 20 yaşından itibaren kendi kendini muayene etmelidir. Bu kontrolü 1 aylık periyotlar halinde yapması kişi için en önemli durumlardan birisidir. Bunun yanında 20-40 yaş arası kadınlarda 2 yılda en az 1 kere doktor kontrolü yapılmalıdır. Bu yaş üzerinde yani 40 yaş üzerindeki kadınlar ise yılda 1 kere doktora görünmelidir. 40 yaş üzerindeki kadınların her yıl ayrıca düzenli olarak mamografik kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Memedeki ağrı, meme başında akıntı, memede büyüme, meme derisinde değişiklik gibi durumlar karşısında kadınlarımız duyarsız olmamalı hemen bir hekime başvurmalıdır."

