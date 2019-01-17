ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında, İl genelinde düzenlenen hentbol müsabakaları tamamlandı.

Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen final maçına, Adıyaman Vali Yardımcısı Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Rıfat Elçi katıldı.Gölbaşı Şehit Ümit Özet Ortaokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu arasında düzenlenen final maçında Şehit Ümit Özet Ortaokulu il birincisi olarak bölge maçlarında Adıyaman’ı temsil etme hakkına sahip oldu.Final maçı sonrasında Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını takdim etti.

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