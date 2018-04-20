Hemşirelik Fakültesi'nden anlamlı etkinlik

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Dünya Sağlık Haftası kapsamında sağlığın daha az konuşulan ruhsal ve sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm'ün danışmanlığında doktora tez çalışmasını yürüten Araştırma Görevlisi Ayşegül Ilgaz'ın öncülüğünde, toplumda yalnızlık yaşayan yaşlı kadınların ruhsal ve sosyal sağlıklarını geliştirmek için gezi programı ve piknik düzenlendi. Manavgat Şelalesi'nde yapılan gezi programına katılan yaşlılar, Antalya'da yaşamalarına, adını duymalarına rağmen Manavgat Şelalesini ilk kez gördüklerini, böyle bir etkinliğe katılmanın onları çok mutlu ettiğini ve keyifli zaman geçirdiklerini ifade ettiler.

Prof. Dr. Sebahat Gözüm, sağlığın, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını belirterek, “Sağlık tanımında sağlıklı olmanın tüm yönlerine dikkat çekilmekle birlikte, ruhsal ve sosyal sağlığın geliştirilmesine maalesef daha az önem verilmektedir. Bu nedenle Dünya Sağlık Günü kapsamında sağlığın bu iki boyutuna dikkat çekmeyi hedefledik" dedi.

Yaşlılara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla yaptıkları etkinlikte onlarla böyle keyifli bir paylaşım yapmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Araştırma Görevlisi Ayşegül Ilgaz, Kepez Belediyesi ve Manavgat Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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