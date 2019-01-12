Hemşirelere fizik muayene kursu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde hemşirelere yönelik fizik muayene kursu düzenlendi.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Emine Kol ve Dr. öğretim üyesi Fatma Arıkan'ın katkılarıyla iki gün süren 'fizik muayene kursu' düzenlendi. Kursa katılanlar yoğun bir teorik eğitimin ardından uygulamalı olarak fizik muayene yöntemlerini kullanma fırsatı buldu. 2 gün bölümler halinde gerçekleştirilen kursa ilçedeki sağlık kuruluşlarından 50'ye yakın hemşire ve sağlık çalışanı katıldı. Fizik muayene kursunu tamamlayanlar katılım belgelerini aldı.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öngel, "Hemşirelerin bilgi ve becerilerini zenginleştirmesi gerekiyor. Bu yüzden hemşirelerin bilgi ve becerilerini arttırmalarına destek olmak için bu kursu düzenledik" dedi.

Doç. Dr. Emine Kol, kişinin sağlık bakım gereksinimlerini belirlemek ve sağlık durumunu değerlendirmek için kapsamlı bir fizik muayeneyle bilgi toplanmasının bireyin sistematik olarak değerlendirmesini sağladığını belirtti.

Dr. öğretim üyesi Fatma Arıkan da hemşirelerin bakım uygulamaları sırasında fizik muayene yöntemlerini kullanılmalarıyla hasta bakım kalitesinin artacağına vurgu yaptı.

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