Hemşirelerden çocuklara hediye

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan dünya çocuk gününde Tepeköy İlkokulunu ziyaret etti.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, fakülte öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı ziyarette anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti. Ziyaret sırasında okul yöneticileri ve öğretmenleriyle Tepeköy İlkokulunun gereksinim duyduğu kütüphane ve diğer eğitim malzemeleri ile ilgili de görüşme yapıldı. Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, "Özellikle şehir merkezine uzak okullarla işbirliği yapılmasının çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle yıl içinde bu tür etkinliklerimizi öğrencilerimizle birlikte sürdüreceğiz" dedi.

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