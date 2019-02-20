Hemşireler sertifikalarını aldı

SİVAS Numune Hastanesi tarafından düzenlenen Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Eğitim Programı 1'inci dönem kursiyerleri programı tamamlayarak sertifikalarını aldı.Numune Hastanesi "Ameliyathane Hemşireliği Uygulama Merkezi" olarak belirlenmesinin ardından düzenlenen ve çeşitli illerden 11 hemşirenin katıldığı Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen eğitime katılan hemşireler kursu başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Ameliyathanede çalışan hemşirelere görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedefleyen program teorik ve pratik alanda yapıldı.Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Mesut Acıöz, "İl olarak hedefimiz bütün hastanelerimizde sertifikasız personel bırakmamak. Başta hastane başhekimimiz olmak üzere program sorumlusuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sertifikalarınız hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Program Sorumlusu Uzman Hemşire Yudum Bulut ise, "30 günlük eğitim sürecini hem teorik hem uygulama olarak tamamladık. Bu eğitim süreci ciddi bir çaba ve emek gerektirdi. Bunlar için özellikle hastane başhekimimiz Ertan Temizöz'e ve ilgili müdürlüklere, teorik ve uygulama eğitiminde görev alan hekim ve hemşirelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.Konuşmaların ardından eğitim programını tamamlayan 11 hemşireye sertifika belgeleri sunuldu.

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