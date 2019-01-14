Hemşire adayları sağlık taramasında

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri, Korkuteli ilçesindeki kırsal mahallelerde ücretsiz sağlık taraması yaptı.

AÜ Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri, Yeşilyayla, Yazır, Büyükköy, Küçükköy, Yelten, Çomaklı, Sülekler ve Bozova mahallelerinde taraması yaptı. Hemşire adayları yaklaşık 4 hafta süren çalışmada 849 çocuğun; kan basıncı, obezite, göz ve saç taramalarını yaptı, sonuçları okul yönetimi ve öğretmenlerle paylaştı. Erişkin sağlık taramalarında ise 927 kişinin kan şekeri, kan basıncı, obezite, depresyon, serviks kanseri ve kolorektal kanser taramaları yapılarak ilgili birimlere yönlendirmeleri gerçekleştirildi.

Sağlık taramaları, Prof. Dr. Sebahat Gözüm, Prof. Dr. Selma Öncel, Dr.Öğr. Üyesi Ayla Tuzcu, Dr.Öğr. Üyesi Leyla Muslu, Dr.Öğr. Üyesi Arzu Akcan, Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Meydanlıoğlu, Dr.Öğr. Üyesi Emine Çatal, Dr.Öğr. Üyesi Nilgün Aksoy, Dr.Öğr. Üyesi Ebru Karazeybek, Öğr. Gör. Kadriye Eravşar, Öğr. Gör. Süreyya Sarvan, Arş. Gör. Ayşe Akgöz, Arş. Gör. Ayla Kaya, Arş. Gör. H. İbrahim Taşdemir, Arş. Gör. Volkan Düzgün, Arş. Gör. Nimet Karataş, Arş. Gör. Meltem Gürcan ve Arş. Gör. Hafize Savaş'ın gözetiminde yapıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü mobil araçları da eğitimlere ve kanser taramalarına eşlik etti. Bilinçlendirme ve erken tanı için farkındalık oluşturulması amacıyla Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında üç yıldır gerçekleştirilen sağlık taramaları, gelecek yıl devam edecek.

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