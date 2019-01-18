'Hem pazarcı, hem tüketici kazanacak'

Muammer İRTEM/BURSA,()-BURSA Nilüfer Belediyesi ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Odası arasında Nilüfer’deki pazar yerlerinin işletilmesi, işgaliye bedellerinin oda tarafından toplanması ve işletme hakkının kullanımı hakkındaki protokol imzalandı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Seyyar Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Ergin Birdal, Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu protokolü imzaladı. Yaklaşık 3 bin pazarcı esnafını ilgilendiren protokol, ilçe sınırları içinde haftanın belirli günlerinde kurulan bütün pazar yerlerinin düzenli ve modern bir yapıya kavuşturulması, pazarın sona ermesinin ardından yapılması gereken temizlik faaliyetlerinde karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması, düzenin esnaf ve belediye işbirliği ile sağlanması konularını içeriyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Oda temsilcilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin amacı, hem esnafımıza destek vermek, onların güçlü bir meslek örgüt yapısına sahip olmalarını sağlamak, hem de esnaf ve vatandaşlarımızın sağlıklı, çağdaş ortamlarda alışveriş yapacakları pazar yerlerini oluşturmak. Böylece hem esnafımız, hem tüketiciler kazanacak” dedi.

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