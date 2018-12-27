Hem öğrettiler hem oynadılar

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi’nin ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Üniversite-Ev Projesi’ kapsamında gönüllü öğretmenler, öğrencileri tiyatro gösteriminde bir araya getirdi.

‘Üniversite-Ev Projesi’ kapsamında 80 çocuk eğitim alıyor. 106 gönüllü üniversiteli öğretmen, ihtiyaç sahibi çocukların evlerine giderek ya da Yenimahalle Belediyesi kurs merkezlerinde belirlenen sınıflarda eğitim veriyor. Gönüllü öğretmenler Pamuklar, Çeşme, Yakacık ve Barış mahallelerinde projeden faydalanan 50 öğrenciyi tiyatroda bir araya getirdi. Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen tiyatro gösterimi, yine ODTÜ’lü öğrenciler tarafından sahneye konuldu. Öğrenciler sergilenen oyunda, hikâye anlatma arzusuyla çok uzaklardan gelmiş üç kahinin insan hikayelerini dinledi.

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