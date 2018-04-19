Hem meslek öğrenip, hem para kazanıyorlar

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 ay sürecek bilgisayar, aşçılık, dikiş ve bahçe bakımı eğitimlerine katılan 50'si Suriyeli 100 kişiye eğitimleri boyunca ayda 800 TL destek de bulunulacak.

Darıca Halk Eğitim Merkezi'nde, AFAD, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu, İŞKUR, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı ile Göç Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı'nın işbirliği ile yürütülen proje kapsamında 50 Suriyeli ve 50 Türk vatandaşı için açılan mesleki kurslara katılanlara 3 ay boyunca 800'er TL destek sağlanmaya başlanıldı. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu tarafından finanse edilen 'İş Karşılığı Ücret Projesi' nde kursiyerlere mesleki destek sağlanmasının yanı sıra, çocuk bakım hizmeti sunulup ulaşım için ayrıca ödeme yapılacağı belirtildi.

Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Turan yaptığı açıklamada, "Kurumumuzda proje kapsamında bilgisayar, aşçılık, düz dikiş makine ve bahçe bakımı olmak üzere 4 kursumuz mevcut. 50 Türk ve 50 Suriyeli vatandaş olmak üzere 100 vatandaşa mesleki amaçlı eğitimler verilmektedir. Projenin devamında 50 Türk ve 50 Suriyeli vatandaşa yeni kurslar açılacaktır. Projemiz 30 Ağustos 2018 tarihinde sona erecektir. Kursiyerlerin eğitim gördükleri sırada çocuklarının bakımı için sıfırdan yapılmış ve bütün olanaklara sahip, 9 erkek ve 6 kız öğrencinin bulunduğu 1 adet çocuk bakımı sınıfı mevcuttur. Türk ve Suriyeli çocukların bir arada olduğu bu sınıfta çocukların gelişim dönemlerine göre eğitim verilmektedir" dedi.

Darıca Kaymakam Ömer Karaman ise, "Halk Eğitim Merkezimizde, kursiyerlerin kişisel, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi ve gruplara sorunlarını tanıyıp çözmelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konularında sosyal destek uzmanı görev yapmaktadır. Sosyal destek uzmanı tarafından, kursiyerlere yönelik aile eğitimi seminerleri verilmektedir. Özellikle Suriyeli ailelerin Türk kültürüne uyumunu desteklemek ve birlikte yaşama kültürünün yaygınlaştırılması için Türk ve Suriyeli kültürlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını tanıtıcı seminerler düzenlenmektedir. Sonuç olarak kursiyerlerin hem kişisel, hem mesleki hem de eğitsel anlamda kişisel gelişimlerine katkı sağlama yolunda etkili ve kalıcı bir proje olmaktadır" diye konuştu.