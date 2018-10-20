Hem masal hem tiyatro

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark Ahşap Sahne'de gerçekleştirdiği tiyatro oyunları, minik sanatseverlerden tam not aldı. 'Hansel ve Gretel'i 800'ü aşkın çocuk izledi. 21 Ekim Pazar günü (yarın) sırada 'Pinokyo' oyunu var.

Çocukları kapalı alanlardan çıkarıp açık havada nefes alıp vakit geçirebilecekleri ortam yaratmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ilk oyuna ilgi yoğun oldu. Hansel ve Gretel'i izleyen 800'ü aşkın çocuğa, oyundan önce jonglör gösterisi yapıldı. Bir sonraki oyun ise 'Pinokyo' olduğu belirtildi.

Küçük bir atölyede başlayan yolculuğun, sihirli ormanları aşıp denizlere daldıktan sonra bir balinanın içinde devam ettiği ve tahta bir çocuğun insana dönüşme hikayesinin anlatıldığı Pinokyo, 21 Ekim Pazar günü saat 15.00'te sahnelenecek.

28 Ekim'de, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt'un maceralarını konu alan çok renkli bir oyun daha var. Üç küçük ayıcığın ormanda kaybolmuş tavşan, kedi ve oduncuyla aralarındaki maceranın anlatıldığı masal, minik izleyicileri büyülü bir dünyaya götürecek.

Ağustos böceği ve karıncanın hikayesini tersten anlatan oyun ise 4 Kasım Pazar günü minik izleyicilerini bekliyor.

Oyunlar, Kültürpark Kaskatlı Havuz arkasında kurulan Ahşap Sahne'de sahnelenecek.

İZMİR, ()

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