HEM kurslarına yoğun ilgi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından çocuk gelişimi ve eğitimi kursu açıldı.

Sevim Cevat Soyiç HEM Müdürü Öznur Taşkan, çocuk gelişimi ve eğitimi kursu açtıklarını ve 380 saat süreceğini söyledi. Hakime Yeşim Urcu tarafından verilen kursa kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Taşkan, "Toplam 380 saat olan kurs, gelecek ay tamamlanacak. Kursta kursiyerlere birey gelişimi, Psikomotor gelişimi, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal gelişim, duygusal gelişim, ahlak gelişimi okul döneminde beslenme gibi konular anlatılıyor" dedi.

AŞÇI ÇIRAĞI KURSU DEVAM EDİYOR

'Aşçı Çırağı Yetiştirme' kursu da açtıklarını kaydeden Taşkan, bu kursun ise 178 saat süreceğini kaydetti. İpek Arife Tavuç tarafından verilen kursa 45 kursiyerin katıldığına değinen Öznur Taşkan,

"Kursiyerlere hijyen kurallarına uygun olarak yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme işlerinde aşçıya yardımcı olacak şekilde eğitim veriliyor. Kişisel bakım, işe hazırlık, bulaşık yıkama, çöp atımı, besin öğeleri ve grupları, sebzeleri pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, temel çorbalar, yumurta pişirme, basit tatlılar, uluslararası özel çorbalar, soslar, patates garnitürleri, etlerin hazırlanması, et yemekleri, balık ve su ürünleri, salata ve salata sosları, krema, sos ve şuruplarla ilgili bilgi veriliyor" dedi.

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