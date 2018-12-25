HEM'de Vefa Buluşması

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin (HEM) geçen dönemlerinde görev yapmış yöneticiler Vefa Buluşması'nda bir araya geldi.

Dinar HEM'de kuruluşundan bugüne görev yapmış müdür ve müdür yardımcıları 'Vefa Buluşması' adıyla organize edilen yemekte bir araya geldi. Yemekte birlikte çalıştıkları arkadaşlarıyla geçmiş günleri yad ederek uzun yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan emekliler, kurum yöneticilerine de teşekkür etti.

Dinar HEM Müdürü Gültekin Koçer, geçen yıllara ve yapılan çalışmalara saygı göstergesi olarak düzenledikleri Vefa Buluşması ile kuruma daha önceden hizmet etmiş idarecileri bir araya getirip, kurumun bu günlere gelmesinde sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etmek istediklerini söyledi.

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