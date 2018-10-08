KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında helikopterle trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında, sağ şeritte ve bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak park etmek gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Helikopter destekli trafik denetiminde; trafik kurallarına ve trafik işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan belirlenerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirildi ve kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanunun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem uygulandı. Araç sürücülerine trafik kurullarına uymaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

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