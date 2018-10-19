Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da, 200 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi koordinesinde, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlükleri ekiplerince, Muratpaşa ilçesindeki Zeytinköy, Gebizli ve Yeşildere mahallelerine dün eş zamanlı baskın düzenlendi. Polis helikopterinin havadan desteği ve 200 polisin katılımıyla 16 adrese düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Evlerde uzman ekipler tarafından yapılan aramalarda, bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 kurusıkı tabanca ve bir şarjör ele geçirildi. Yol uygulamasında ise 44 araca 23 bin 838 lira para cezası kesildi.

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