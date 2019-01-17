Helikopter destekli trafik denetimi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimlerinde son 3 ayda 26 araç trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinin yer aldığı görev sahası içinde helikopter destekli trafik kontrollerine devam ediyor. Helikopterli denetimlerde 184 şahıs sorgusu yapıldı, 173 araç kontrol edildi, 12 araç sürücüsüne 5 bin 297 lira ceza uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde havadan ve karayollarında oluşturulan uygulama noktalarından 15 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirilen denetimlerde ise toplamda 671 araç ve 619 şahsın sorgulaması yapıldı. 64 sürücüye hızlı araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takılmaması, yolculuk esnasında cep telefonuyla görüşme yapılması ve evrak eksiklikleri nedeniyle toplam 18 bin 950 lira para cezası kesildi, 26 araç da trafikten men edildi.

Trafik kurallarına daha çok uyulmasını sağlamak suretiyle can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesini amaçlayan hava destekli denetimlerde radar uygulaması yapılarak plaka tanımlama sistemi kullanıldı. Helikopterle yapılan yol taramalarında kural ihlali yapan sürücüler kontrol noktalarındaki jandarma trafik ekiplerine bildirildi.

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