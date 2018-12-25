Hediyelik eşya satan işletmelerde yılbaşı hareketliliği

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - YILBAŞI öncesi Kayseri'de hediyelik eşya satan işletmelerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Hediyelik eşyalar içinde en çok ilgiyi kar küreleri ve müzik kutuları görürken fiyatlar ise 10 TL ile 100 TL arasında değişiyor.

Yeni yılda sevdiklerine hediye alarak mutlu etmek isteyen vatandaşlar, Kayseri'de bulunan yeraltı çarşısındaki hediyelik eşya dükkanlarını ziyaret etti. Yılbaşı hediyelik eşyalarının satışına başlandığını ifade eden Fahriye Gezer "İnsanlar bütçeleri doğrultusunda sevdiklerini mutlu edebilmek adına hediyelikler alıyor. Çocuklar için oyuncak, kar küreleri tercih edilirken, yetişkinler için ise üzerinde isim yazan saat, çakmak, cüzdan ve kemerden oluşan setler ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıla oranla hediyelik eşya fiyatlarında yükseliş söz konusu. Ancak yükselişi müşterilere yansıtmamak için kampanyalar yapıyoruz. Mağazamızda hediyelik eşyalar 10 TL ile 100 TL arasında değişiyor. İsteğe uygun olarak yılbaşı paketleri de hazırlıyoruz" dedi.

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