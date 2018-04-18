Hedefleri 12'den vurdular

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında Aktif Yaşam Merkezi sakinleri okçuluk sporu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Aktif Yaşam Merkezi sakinleri de dahil oldu. Proje çerçevesinde merkez sakinleri Okçuluk Isparta İl Temsilcisi ve antrenör Yalçın Ünsal eşliğinde okçuluk sporu yaptı. Kısa sürede ata sporunu öğrenen sakinler, attıkları oklarla hedefi 12'den vurdu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Aktif Yaşam Merkezi yöneticileri de etkinliği izledi. Etkinliğin sonunda Aktif Yaşam Merkezi sakinlerine madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.

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