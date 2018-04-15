'Hedefe doğru insan' sempozyumu sona erdi

SAMSUN, () - SAMSUN'un Canik Belediyesi tarafından '3'üncü bin yılda insan' başlığı altında düzenlenen 'Hedefe doğru insan' konulu 10'uncu Uluslararası Canik Sempozyumu sona erdi.

Samsun'da geçen Nisan ayında '3'üncü bin yılda insan' başlığı altında düzenlenen uluslararası sempozyumların ikincisi olan 'Hedefe doğru insan' konulu 10'uncu Uluslararası Canik Sempozyumu sona erdi. Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve Türkiye ile dünyanın farklı yerlerinden akademisyenlerin yer aldığı sempozyum büyük ilgi gördü. Sempozyum boyunca insanın önemine dikkat çekilerek, insanın karşılaştığı sorunların çözüm yolları üzerinde duruldu. Sempozyumun son gününde 4 oturum yapıldı. Prof. Dr. Kurtman Ersanlı başkanlığında 'Kariyer ve insan', Prof. Dr. Zekeriyya Uludağ başkanlığında 'Göç ve insan', 'Gelecek ve insan', Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı başkanlığında ise 'Estetik ve insan' konuları masaya yatırıldı. İkinci gününde de yoğun ilgi gören ve oldukça önemli bilgilerin ortaya çıktığı oturumların ardından ise kapanış töreni düzenlendi.

Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta ve Psikolojik Danışma, Gelişim, İletişim Uzmanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı'nın da katıldığı kapanış programında konuşan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, amaçlarının bilgiyle insanı buluşturmak olduğunu söyleyerek "Belediye olarak görevimizin sadece yol, bina, kaldırım yapmak olmadığı bilinciyle, şehrimizin fiziksel gelişiminin yanında sosyal ve kültürel dönüşümünü de sağlayıcı çalışmalara önem veriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bütün sempozyumlar şehrimizi bilgiyle buluşturuyor ve insanlığa katkı sağlıyor. Bu sempozyumlarda bilginin iktidar olduğu 3'üncü bin yılda insanı mutlu kılmanın yollarını arıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinden gelen bilim insanlarımız değerli bilgilerini bizlerle paylaşıyor. Onun için bu sempozyumları düzenliyoruz" dedi. Kapanış programının sonunda Başkan Genç, oturum başkanlarına ve akademisyenlere katılım belgesi verdi.

FOTOĞRAFLI