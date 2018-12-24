Hedef sıfır atık

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından projelendirilen İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kurulacak olan Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için görüşme yaptı.

Türkiye’nin ilk Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin İzmir'de kurulması çalışmalarında önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 'Sıfır atık' hedefiyle EBSO tarafından projelendirilen bölge için gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve EBSO Atıkların Geri Kazanılması Sanayi Komitesi üyelerini ağırlayan Kocaoğlu, "Bu işe hep birlikte sahip çıkacağız, destek olacağız" mesajı verdi. Kocaoğlu, EBSO tarafından geri kazanım sanayisinin gelişmesi adına Kemalpaşa ilçesinde projelendirilen yeni OSB ile ilgili çalışmalarda Valilik ve ilgili bakanlığın da destek vereceğine inandığını söyledi. Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, sıfır atık projesi kapsamında toplanılan atıkların ekonomik, modern ve çevre duyarlılığı yüksek tesisler tarafından geri kazanılmasının sağlanması amacıyla kurulacak. Kemalpaşa'da kurulması öngörülen Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, çevre duyarlılığı yüksek bir tesis olarak öne çıkacak.

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