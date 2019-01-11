Hedef, nitelikli bilim için nitelikli insan

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin düzenlediği ve bilimsel çalışmalarında TÜBİTAK desteğine başvuran akademisyenlerin bilgilendirilmesine yönelik seminer, İEÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan TÜBİTAK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Feza Korkusuz, Türkiye'nin nitelikli bilim için nitelikli insana ihtiyaç duyduğunu, toplumun bilime olan ilgisinin arttığını söyledi.

İzmir'in çevre illerinden gelerek İEÜ'de buluşan akademisyenler, bilimsel çalışmaları için TÜBİTAK'tan aldıkları destekler ve faaliyetlerinden beklenen başarılar konusunda bilgilendirildi. İEÜ Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin düzenlediği seminerde konuşan TÜBİTAK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Feza Korkusuz, 55 yılı aşkın süredir bilimi Türk toplumuna sevdirmeyi ve çalışmaları desteklemeyi amaçlayan TÜBİTAK'ın, 10 binlerce bilimseverin hayatına dokunduğunu söyledi. Prof. Dr. Korkusuz, "Gerek verdiğimiz burslarla, gerek araştırmalara verilen desteklerle bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Bizlerin nitelikli insana ihtiyacı var. Nitelikli insan olmadan nitelikli bilim mümkün değil. Türkiye'de kalabalık bir genç nüfus var ve onlar bilim evreninde yetişiyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapılan protokolleri ve bilimsel faaliyetler için gerçekleştirilen iş birliklerini vurgulayan Prof. Dr. Korkusuz, "Projelerle ilgili olarak öğretmenlerimize eğitim destekleri sağlıyoruz. Dünya çapında düzenlenen bilim olimpiyatlarında artık daha çok gencimiz, daha çok projeyle ülkemizi temsil ediyor. Başarılarımız, kazanılan madalyalar artıyor. Bu gençlerimizin daha sonraki lisans ve yüksek lisans çalışmalarında da arkasındayız. Yurtdışına uzanan, bilimin her alanından büyük başarı hikâyeleri yazıldı. Artık Türkiye'de belli bir eşiği geçtik ve bunu ilerletmek için daha çok özgün proje geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

İzmir'in ekonomik anlamda inovatif bir model olduğunu belirten İEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aşkar, "Katma değer üreten, mal ve hizmet üretiminde artışı hedefleyen çalışmalarımız var. Bu alanda çalışan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için destek arayışımız sürekli devam ediyor. Ar-Ge çalışmalarından inovasyona, şirketleşmeye dek pek çok aşaması olan bu süreçte, bilimi her zaman destekliyoruz" dedi.

İEÜ Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Onur Kanyılmaz da "Özellikle hızlı başvuruların sağlanması için elektronik imza sürecine geçilmesi ve multidisipliner projelerin öncelik kazanması, araştırmaların TÜBİTAK desteğine daha kolay erişmesini ve çalışmaların bilime daha çok katkı koymasını sağlayacak. Ulusal kazanım ve bilimsel işbirliklerinin önü açıldığı için gelişmeleri çok daha hızlı sağlayabileceğiz. Şuan üniversitemizden 18 proje TÜBİTAK desteği ile yürütülüyor ve toplam bütçeleri 46 milyon Türk Lirası'nın üzerinde. Önümüzdeki süreçte de akademisyenlerimizin araştırma desteği bulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI