Hedef bilgi üreten öğrenciler yetiştirmek

ERZURUM'da eğitim faaliyetlerini bilimsel çalışmalarla destekleyen Özel Bilge Koleji, TÜBİTAK'ın lise ve ortaokullar için hazırlamış olduğu yarışmalara 53 proje ile katıldı.TÜBİTAK'ın 2016-2017 eğitim öğretim döneminde düzenediği 48'inci Liselerarası Proje Yarışmasında 'Erzurum Atlama Kuleleri' üzerine sosyoloji alanında hazırladığı projeyle bölge sergisine davet edilen Özel Bilge Koleji, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Liselerarası Proje Yarışmasına 30, Ortaokullararası Proje Yarışmasına 15 projeyle katıldı. Lise grubunda Sosyoloji alanında yarışan ve Erzurum'un yemek kültürü üzerine yazılan projeyle, ortaokul grubunda ise fizik alanında yarışan ve ozon tabaksındaki açıkları kapatma üzerine yazılan projeyle bölge sergisine davet edilen Özel Bilge Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 50'inci Liselerarası Proje Yarışmasına; değerler eğitimi alanından 8, kimya alanında 6, matematik alanından 6, Türk dili ve edebiyatı alanından 4, sosyoloji alanından 8, biyoloji alanından 7, fizik alanından 5, tarih alanından 4, coğrafya alanından 3 ve yazılım alanından 2 proje olmak üzere toplam 53 projeyle katılarak ulaşılması güç bir başarıya daha imza attı.Sosyal sorunları çözebilen, akıllı toplum için kamu yararı üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını beliten Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı şunları söyledi:"Liseler arası bölgemizde 3 yıldır üst üste bölge finalinde eseri sergilenen tek özel okul olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarı bizlerin sorumluluğunu da kat kat artırmakta. Onun için bu yıl çıtayı daha yükselterek 53 bilim projesi öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanarak TÜBİTAK'a başvurduk. Ülkemizin bilimsel anlamda gerçekleştirdiği atılıma kurum olarak sonuna kadar destek vereceğiz. Bilimsel çalışmaları eğitimin ayrılmaz bir parçası sayıyoruz. Gerek lise ve gerekse ortaokul düzeyinde yaptıkları bilimsel çalışmalarla öğrencilerin araştırma ve bilgiye ulaşma isteklerini artırıp buluşlara imza atmalarını sağlamaya çalışıyonuz. Erzurum Özel Bilge Koleji'nin salt klasik eğitim modeliyle yetinmeyip öğrenci merkezli yapılandırıcı eğitimi özümseyerek eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir."

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