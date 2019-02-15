Hedef 3 bin kişiye istihdam sağlamak

Cansel ORUÇ/BURSA-()-BURSA'NIN da aralarında bulunduğu 12 ilde yürütülen “Mahir Eller Projesi”nin tanıtım toplantısı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirildi. Proje ile 3 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Mahir Eller Projesi ile işverenler de kazanacak. İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli, mesleki yeterlilik belgesi olan iş gücünü istihdam ederek rekabet gücünü artıracak, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olacak. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, ürün ve hizmet kalitesinin artmasına da katkı sağlayacak.” dedi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve BTSO işbirliğinde “Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla başlatılan Mahir Eller Projesi’nin Bursa tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya video-konferans ile katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesi’ni yerel ve ulusal ekonomik gelişime katkı sağlamayı öngören bir proje olarak tanımladı.

“REKABET GÜCÜ ARTACAK”

Toplantıda konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Mahir Eller Projesi ile 12 ilde 30 bin kişiye ulaşılacağını ve bu kişilerin beceri haritasının çıkarılacağını söyledi. Proje ile 3 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Koçaslan, “Mahir Eller Projesi ile işverenler de kazanacak. İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli, mesleki yeterlilik belgesi olan iş gücünü istihdam ederek rekabet gücünü artıracak, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olacak. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, ürün ve hizmet kalitesinin artmasına da katkı sağlayacak.” dedi.

“BURSA’NIN ELEMAN İHTİYACINA CEVAP VERECEK”

Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Arabacı ise “Ekonomik Panorama” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Arabacı, “Bursa, Türkiye’nin GSYH’nin yüzde 5’ini üretiyor. Sanayi üretiminde bu oran yüzde 7’ye çıkıyor” dedi. Bursa’nın öne çıkan sektörlerini otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil ve makine olarak sıralayan Doç. Dr. Arabacı, Bursa’yı ihracatı ithalatının üzerinde olan ender illerden biri olarak tanımladı.

“BURSA’DA 165 BİNDEN FAZLA GEÇİCİ KORUMA ALTINDA SURİYELİ VAR”

Bursa’da 165 binden fazla geçici koruma altında Suriyeli olduğuna dikkati çeken Arabacı, Suriyelilerin en yoğun yaşadığı iller arasında Bursa’nın 7’nci sırada yer aldığını dile getirdi. Arabacı, Bursa’daki Suriyelilerin yüzde 50’sinin imalat sektöründe istihdam olanağı bulduğunu ve tamamına yakının da tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğine yönelik tespitlerini ortaya koydu. Nitelikli ara eleman ihtiyacına da vurgu yapan Arabacı, Mahir Eller Projesi’ni Bursa’nın bu ihtiyacına cevap bulabileceği yerinde bir proje olarak değerlendirdi.

MAHİR ELLER PROJESİ HAKKINDA

İki sene sürecek olan Mahir Eller Projesi, Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde uygulamaya geçiriliyor. Bu illerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile proje kapsamında 30 bin kişinin mesleki yetkinlikleri belirlenecek. Bunların arasından 20 bin kişi mesleki yeterlilik sınavlarına alınacak, 15 bini belgelendirilecek ve 3 bin kişi istihdam edilecek.

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