HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İzmir'e gelecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 19 Nisan Perşembe günü İzmir'e gelecek.

HDP'li Pervin Buldan'ı, partililer İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda karşılayacak. Buldan, önce HDP İzmir İl Başkanlığı binasına gidecek. Pervin Buldan'a, HDP'li milletvekillerinden Serpil Kemalbay Pekgözegü, Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan, Hüda Kaya, Garo Paylan, Zeynep Boğa, Aysel Güzel, Kadın Meclis Üyeleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve çok sayıda partili de eşlik edecek. Buldan, partisinin il binasını ziyaret ettikten sonra saat 12.00'de, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, parti temsilcileri ve sendikalarla Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde toplantı yapacak. Pervin Buldan'ın bir sonraki durağı ise Karşıyaka olacak. Saat 16.00'da Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda Körfez Tüp Geçit Projesi ile ilgili basın açıklaması yapacak olan Buldan, saat 18.00'de de Kültürpark'ta düzenlenecek olan halk buluşmasına katılacak. Buldan, buradaki programın ardından İzmir'den ayrılacak.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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